Английские журналисты считают, что Жозе Моуринью разозлился из-за прерванного интервью.

Между главным тренером Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью и полузащитником Полем Погба напряженные взаимоотношения. Как сообщает Mirror, причиной этому послужило прерванное послематчевое интервью.

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Этот инцидент случился после 30-го тура чемпионата Англии с Ливерпулем, который состоялся 10 марта и завершился победой манкунианцев со счетом 2:1. Португальский специалист давал интервью журналистам и в этот момент к нему подошел Погба.

Француз пожал руку тренеру и попытался его привлечь к себе для разговора. Моуринью разозлило поведение футболиста и он расценил его действия как проявление неуважения.

Напомним, что защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу хочет покинуть команду из-за критики со стороны Жозе Моуринью.

Сообщалось, что экс-игрок "красных дьяволов" Гари Невилл считает, что конфликт между Моуринью и Шоу - это попытка отвлечь людей от проблем клуба.

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