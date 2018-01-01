Эксперт: Зинченко должен уйти из Манчестер Сити

Эксперт Goal Сэм Ли уверен, что Александр Зинченко должен покинуть Манчестер Сити.

Ведущий корреспондент Goal по Манчестер Сити Сэм Ли включил украинского игрока “горожан“ Александра Зинченко в список футболистов, которым необходимо покинуть клуб.

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“В последние месяцы Зинченко значительно вырос на позиции левого защитника. Особенно если учесть, что ему 21 год и изначально он играл на позиции атакующего полузащитника. Однако покинуть клуб он может не из-за игры, а из-за того, что у него вряд ли будет много шансов в следующем сезоне.

Зинченко почти покинул клуб прошлым летом, а Сити играл в этом сезоне с тремя защитниками только из-за того, что Дани Алвес отказал в последний момент. Менди был единственным левым защитником, которого подписали в этом сезоне. Но он травмировал колено и Фабиану Делфу пришлось переквалифицироваться в левого защитника.

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И лишь его травма и дисквалификация позволили другим футболистам попробовать свои силы на этой позиции. Вначале это был Данило, но он не был убедительным на 100%. Получил шанс и Зинченко, но в более важных играх, где необходимо больше защищаться, Гвардиола предпочитает выпускать Данило.

В будущем сезоне у Манчестер Сити будет и Менди, и Делф, и если у них не будет проблем со здоровьем, то Зинченко не будет получать столько игрового времени, как сейчас. А если посмотреть на конкуренцию, то он вряд ли сможет играть на своей любимой позиции в полузащите. Так что Зинченко лучше задуматься над переходом в другой клуб, возможно на правах свободного агента“, - написал Сэм Ли для Goal.

Напомним, украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко провел на поле 90 минут в матче со Сток Сити и получил худшую оценку в команде.

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