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Ибрагимовича могут дисквалифицировать за сотрудничество с букмекерами

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Футбольная ассоциация Англии начала расследование против великого шведа.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование по поводу сотрудничества нападающего Манчестер Юнайтед Златана Ибрагимовича с букмекерской конторой BetHard.

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В начале марта 36-летний форвард стал послом шведской букмекерской конторы. Об этом заявил BetHard, однако позже их сообщение было удалено. По правилам FA футболистам запрещено любое сотрудничество с букмекерами.

По информации Expressen, футбольная ассоциация будет требовать у Ибрагимовича прекратить это сотрудничество. Если швед откажется, то ему грозит дисквалификация и крупный штраф.

Ранее сообщалось, что у шведского форварда Златана Ибрагимовича испортились отношения с главным тренером Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью.

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Теги: Златан Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, расследование
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