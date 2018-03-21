Манчестер Юнайтед воссоздаст профессиональную женскую команду

Руководство манкунианского клуба со следующего сезона вновь создаст женскую команду.

Манчестер Юнайтед принял решение создать профессиональную женскую команду со следующего сезона.В 2005 году манкунианцы расформировали женскую команду и на данный момент были единственным клубом в АПЛ, в котором нет женской команды.

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Клуб уже подал заявку в Футбольную ассоциацию Англии на включение женской команды в Суперлигу. Если ее примут, то команда будет базироваться на тренировочной базе в Солфорде и начнет выступления с сезона-2018/19 во втором дивизионе.

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“Женская команда Манчестер Юнайтед будет строиться на тех же принципах, что и мужская. Девушки из нашей академии будут иметь путь на высший уровень футбола внутри клуба“, - приводит слова исполнительного директора манкунианцев Эда Вудворда The Telegraph.

Ранее сообщалось, что главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью хочет полностью перестроить состав команды.

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