Легенда МЮ: Конфликт Моуринью и Шоу - попытка отвлечь внимание от проблем клуба

Гари Невилл считает, что конфликты в Манчестер Юнайтед лишь переключают внимание от основных проблем команды.

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Гари Невилл высказал свое мнение по поводу конфликта между главным тренером команды Жозе Моуринью и защитником Люком Шоу. Легендарный футболист считает, что это лишь способ отвлечь внимание людей от проблем “красных дьяволов“.

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“Я не могу избавиться от той мысли, что вся эта ситуация с Шоу - это лишь очередной способ отвлечь общественность от настоящих проблем команды. Манкунианцы потратили огромную сумму денег на то, чтобы выиграть АПЛ и показать себя в Лиге чемпионов. Очевидно, что они провалились.

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Вряд ли проблема кроется в конкретных игроках, таких как Шоу, Погба или Санчес. Манчестер Юнайтед в целом не слишком стабилен в последнее время, а с такими командами Моуринью работал на протяжении всей своей тренерской карьеры“, - приводит слова Невилла Goal.

Напомним, легендарный Гари Невилл считает, что в нынешнем составе Манчестер Юнайтед лишь один игрок мирового уровня.

Отмечалось, что экс-футболист раскритиковал полузащитника Поля Погба за его игру в матче против Кристал Пэлас.

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