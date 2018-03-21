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Легенда МЮ: Конфликт Моуринью и Шоу - попытка отвлечь внимание от проблем клуба

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Гари Невилл считает, что конфликты в Манчестер Юнайтед лишь переключают внимание от основных проблем команды.
Гари Невилл
Гари Невилл
Getty Images

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Гари Невилл высказал свое мнение по поводу конфликта между главным тренером команды Жозе Моуринью и защитником Люком Шоу. Легендарный футболист считает, что это лишь способ отвлечь внимание людей от проблем “красных дьяволов“.

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“Я не могу избавиться от той мысли, что вся эта ситуация с Шоу - это лишь очередной способ отвлечь общественность от настоящих проблем команды. Манкунианцы потратили огромную сумму денег на то, чтобы выиграть АПЛ и показать себя в Лиге чемпионов. Очевидно, что они провалились.

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Вряд ли проблема кроется в конкретных игроках, таких как Шоу, Погба или Санчес. Манчестер Юнайтед в целом не слишком стабилен в последнее время, а с такими командами Моуринью работал на протяжении всей своей тренерской карьеры“, - приводит слова Невилла Goal.

Напомним, легендарный Гари Невилл считает, что в нынешнем составе Манчестер Юнайтед лишь один игрок мирового уровня.

Отмечалось, что экс-футболист раскритиковал полузащитника Поля Погба за его игру в матче против Кристал Пэлас.

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Теги: Гари Невилл, Манчестер Юнайтед, Жозе Моуринью, чемпионат Англии по футболу, футбол
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