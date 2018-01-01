Погба мечтает сыграть с Неймаром в одной команде

Поль Погба искренне восхищается талантом бразильца.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба похвалил игру форварда ПСЖ Неймара и признался, что хотел бы сыграть с ним в одной команде.

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“Мне очень нравится Неймар. На поле он по-настоящему счастлив. В Бразилии футбол - это все, это сама жизнь. Там все играют в футбол.

Мне нравится наблюдать за игрой Неймара - с его удивительной техникой и возможностями. Это абсолютно другой стиль.

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Когда вы называете его имя, то во всем мире знают, кто он и что творит во время игры. Если бы мне выпала возможность сыграть вместе с ним, мне было бы приятно это сделать", - приводит слова Погбы Sky Sports.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба покрасил волосы в желто-синий цвет перед товарищеским матчем с Россией.

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