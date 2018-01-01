Звездный игрок Арсенала купил элитный дом в Лондоне за 18 миллионов евро

Пьер-Эмерик Обамеянг выложил крупную сумму денег на роскошную жилплощадь в Северном Лондоне.

Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг купил шикарный дом в Северном Лондоне. Как сообщает The Sun, габонский футболист будет жить в нем со своей подругой Алишей и двумя детьми.

Роскошный особняк обошелся футболисту в 16 миллионов фунтов (около 18,2 миллионов евро).

Новый дом Пьер-Эмерика Обамеянга thesun.co.uk/

Дом выполнен в элегантном светлом стиле, многие элементы сделаны из элитного белого мрамора.

Новый дом Пьер-Эмерика Обамеянга thesun.co.uk/

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Новый дом футболиста огромный - в нем семь спален, шесть ванных комнат, пять душевых, три гардеробные, прихожая, столовая, гостиная и небольшой уютный кабинет с отличным видом.

Новый дом Пьер-Эмерика Обамеянга thesun.co.uk/

Кроме того, в доме есть современный крытый бассейн и крутой тренажерный зал.

Новый дом Пьер-Эмерика Обамеянга thesun.co.uk/

А для прекрасного времяпрепровождения в кругу семьи в доме есть прекрасный домашний кинотеатр.

Новый дом Пьер-Эмерика Обамеянга thesun.co.uk/

На территории около особняка расположен замечательный сад, где можно весело проводить время с детьми.

Новый дом Пьер-Эмерика Обамеянга thesun.co.uk/

Для удобства перемещения особняк также оснащен лифтом.

Новый дом Пьер-Эмерика Обамеянга thesun.co.uk/

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Единственная проблема футболиста в том, что дом оборудован гаражом всего лишь на два автомобиля. Обамеянгу, который который владеет четырьмя роскошными машинами придется найти дополнительный гараж.

Новый дом Пьер-Эмерика Обамеянга thesun.co.uk/



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Среди соседей много игроков Арсенала - Лоран Кошельны, Александр Ляказетт и Месут Озил. Такая дорогостоящая покупка может свидетельствовать о том, что он планирует надолго задержаться в АПЛ.

Ранее сообщалось, что в Барселоне машину Филиппе Коутиньо отправили на штрафстоянку, а его новый дом ограбили за один день.

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