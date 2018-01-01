Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Англии клубы заставят трудоустраивать представителей этнических меньшинств

Комментариев: 0
Федерация футбола Англии пытается бороться с дискриминацией.
В Англии клубы заставят трудоустраивать представителей этнических меньшинств
В Англии клубы заставят трудоустраивать представителей этнических меньшинств
Getty Images

Футбольная ассоциация Англии (FA) планирует ввести новое правило, которое будет направлено на борьбу с дискриминацией в футболе.

Читай также: В АПЛ зафиксировали увеличение случаев дискриминации на 38%

По информации The Times, все английские клубы в обязательном порядке должны будут иметь в составе тренерского штаба хотя бы одного представителя BAME (темнокожие, азиаты, этнические меньшинства).

На данный момент только 8 из 92 профессиональных английских клубов имеют в тренерском штабе представителей BAME. Их число составляет 22 человека из 482 специалистов, работающих в Англии.

Читай также: Популярная британская телерадиокомпания сняла фильм о гомофобии в английском футболе

Как сообщает источник, FA уже обратилось с прошением к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту включить в штаб представителя этнических меньшинств для работы на чемпионате мира в России.  Среди возможных кандидатур - тренер Саутенд Юнайтед Крис Пауэлл.

Ранее сообщалось, что директора команды из АПЛ отстранили от должности из-за скандала на почве расизма.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: чемпионат Англии по футболу, футбол, АПЛ, вне игры, дискриминация
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь