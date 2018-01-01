В Англии клубы заставят трудоустраивать представителей этнических меньшинств
Футбольная ассоциация Англии (FA) планирует ввести новое правило, которое будет направлено на борьбу с дискриминацией в футболе.
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По информации The Times, все английские клубы в обязательном порядке должны будут иметь в составе тренерского штаба хотя бы одного представителя BAME (темнокожие, азиаты, этнические меньшинства).
На данный момент только 8 из 92 профессиональных английских клубов имеют в тренерском штабе представителей BAME. Их число составляет 22 человека из 482 специалистов, работающих в Англии.
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Как сообщает источник, FA уже обратилось с прошением к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту включить в штаб представителя этнических меньшинств для работы на чемпионате мира в России. Среди возможных кандидатур - тренер Саутенд Юнайтед Крис Пауэлл.
Ранее сообщалось, что директора команды из АПЛ отстранили от должности из-за скандала на почве расизма.
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