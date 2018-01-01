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Челси готов сделать предложение защитнику Манчестер Юнайтед

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Челси может предложить контракт Люку Шоу.
Люк Шоу и Жозе Моуринью
Люк Шоу и Жозе Моуринью
Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу хочет покинуть команду из-за критики, которой его подверг главный тренер команды Жозе Моуринью.

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По информации Daily Mail, предложение 22-летнему футболисту готов сделать Челси, если Шоу действительно покинет “красных дьяволов“ в конце сезона.

Отмечается, что Шоу уже в курсе об интересе со стороны “синих“ и будет рассматривать данный вариант.

Ранее сообщалось, что главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью планирует полностью перестроить состав команды.

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Теги: Люк Шоу, Манчестер Юнайтед, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол, контракт
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