Челси готов сделать предложение защитнику Манчестер Юнайтед
Челси может предложить контракт Люку Шоу.
Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу хочет покинуть команду из-за критики, которой его подверг главный тренер команды Жозе Моуринью.
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По информации Daily Mail, предложение 22-летнему футболисту готов сделать Челси, если Шоу действительно покинет “красных дьяволов“ в конце сезона.
Отмечается, что Шоу уже в курсе об интересе со стороны “синих“ и будет рассматривать данный вариант.
Ранее сообщалось, что главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью планирует полностью перестроить состав команды.
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