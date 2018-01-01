Журналистка пообещала обнажиться, если игрок Ливерпуля станет лучшим бомбардиром АПЛ

Одна из журналисток BBC дала обещание раздеться, если Мохамед Салах выиграет золотую бутсу АПЛ.

Английская журналистка, работающая на BBC, пообещала всем поклонникам футбола, что покажет себя обнаженной.

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Девушка сдержит свое слово, если форвард Ливерпуля Мохамед Салах станет лучшим бомбардиром чемпионата Англии по итогам сезона.

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Египтянин в последнем матче АПЛ против Уотфорда (5:0) оформил покер и сделал результативную передачу. В текущем сезоне Салах провел 30 матчей в чемпионате Англии и 28 раз поразил ворота соперников. Ближайший преследователь футболиста - Харри Кейн (24 гола), который получил травму и выбыл из игры до мая.

Ранее сообщалось, что легендарного игрока Ливерпуля отстранили от работы в Sky Sports за плевок в болельщика Манчестер Юнайтед.

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