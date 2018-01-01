Журналистка пообещала обнажиться, если игрок Ливерпуля станет лучшим бомбардиром АПЛ
Английская журналистка, работающая на BBC, пообещала всем поклонникам футбола, что покажет себя обнаженной.
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Девушка сдержит свое слово, если форвард Ливерпуля Мохамед Салах станет лучшим бомбардиром чемпионата Англии по итогам сезона.
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Египтянин в последнем матче АПЛ против Уотфорда (5:0) оформил покер и сделал результативную передачу. В текущем сезоне Салах провел 30 матчей в чемпионате Англии и 28 раз поразил ворота соперников. Ближайший преследователь футболиста - Харри Кейн (24 гола), который получил травму и выбыл из игры до мая.
Ранее сообщалось, что легендарного игрока Ливерпуля отстранили от работы в Sky Sports за плевок в болельщика Манчестер Юнайтед.
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