Ливерпуль не будет продавать форварда летом

Ливерпуль намерен отклонять любые предложения по Мохамеду Салаху.

Руководство Ливерпуля не планирует расставаться с лидером текущего сезона Мохамедом Салахом.

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Многие европейские клубы заинтересованы в услугах 25-летнего египтянина, в том числе и Реал. СМИ сообщали, что мадридский клуб готов заплатить за Салаха 160 миллионов евро - сумму, за которую Барселона купила у Ливерпуля Филиппе Коутиньо.

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Однако, по информации The Telegraph, “красные“ намерены отклонять любые предложения по трансферу египтянина, вне зависимости от предложенной суммы. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассматривает Салаха как ключевую фигуру в команде на будущий сезон и не хочет его отпускать.

В текущем сезоне Салах провел 30 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился 28 голами и 10 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что игрок Ливерпуля Мохамед Салах пожертвовал 500 тысяч фунтов детской онкологической клинике.

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