Экс-игрок Арсенала: Моуринью рискует вбить клин между собой и командой

Мартин Киоун раскритиковал наставника Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью за свое отношение к игрокам команды подвергся критике со стороны бывшего защитника Арсенала Мартина Киоуна.

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“Пытаться получить реакцию от игроков - это одно, но уничтожать их в моральном плане - это другое. Моуринью должен относиться к своим игрокам как к сыновьям, но он этого не делает. Как бы он реагировал, если бы к нему относились столь же плохо?

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Дело в том, что Моуринью никогда не играл на самом высоком уровне. Он не может понять, каким губительным может быть эффект от такого отношения. Сейчас все смотрят на его взаимоотношения с Шоу и думают, что они могут быть следующими. Моуринью рискует вбить клин между собой и командой“, - цитирует Киоуна Sports Mole.

Напомним, защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу хочет уйти из команды из-за критики со стороны Жозе Моуринью.

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