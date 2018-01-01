Моуринью планирует полностью перестроить состав Манчестер Юнайтед - СМИ

Жозе Моуринью хочет внести существенные изменения в состав команды.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью намерен провести изменения в составе команды во время летнего трансферного окна.

Читай также: Защитник МЮ хочет уйти из команды из-за критики со стороны Моуринью

Как сообщает Sport.es, специалист планирует избавиться от нескольких защитников - Криса Смоллинга, Люка Шоу, Дейли Блинда, Фила Джонса и Маттео Дармиана, а также на трансфер будут выставлены полузащитники Андер Эррера и Хуан Мату.

Кроме того, команду покинут хавбек Маруан Феллайни и форвард Златан Ибрагимович на правах свободных агентов.

Читай также: Экс-игрок Челси заявил, что у Ибрагимовича испортились отношения с Моуринью

Среди трансферных целей “красных дьяволов“ издание выделяет нападающего Реала Гарета Бэйла, защитников Тоттенхэма Тоби Алдервейрелда и Дэнни Роуза, полузащитника Челси Виллиана и хавбека Шахтера Фреда.

Ранее сообщалось, что английские депутаты раскритиковали Жозе Моуринью за сотрудничество с российским телеканалом во время ЧМ-2018 и заявили, что он получит кровавые деньги из бюджета России.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.