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Английские клубы заинтересовались форвардом Реала

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Арсенал и Ливерпуль хотят усилиться нападающим Реала Лукасом Васкесом.
Лукас Васкес
Лукас Васкес
Getty Images

Два топ-клуба чемпионата Англии проявляют интерес к форварду мадридского Реала Лукасу Васкесу.

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Как сообщает Mundo Deportivo, главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассчитывает в ближайшее время совершить трансфер 26-летнего футболиста. Конкуренцию может составить Арсенал, который также заинтересован в услугах испанца.

Контракт Васкеса с Реалом рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Челси хочет подписать игрока Арсенала Аарона Рэмзи.

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Теги: Ливерпуль, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол, трансфер, Лукас Васкес, Реал, чемпионат Испании по футболу
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