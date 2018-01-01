Защитник МЮ хочет уйти из команды из-за критики со стороны Моуринью

Люк Шоу расстроился своим положением в клубе и хочет покинуть состав "красных дьяволов".

Левый защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу планирует покинуть команду в ближайшее трансферное окно из-за недовольства своим текущим положением в клубе. Об этом сообщает BBC.

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В нынешнем сезоне главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью выпускал Шоу на поле всего лишь в семи матчах АПЛ, а в поединке с Брайтоном в рамках 1/4 финала Кубка Англии заменил 22-летнего футболиста во время перерыва.

После этой встречи Моуринью публично подвергнул критике англичанина, заявив на пресс-конференции, что игрок не выполнил его установку на игру. Эти слова сильно огорчили Шоу и теперь он раздумывает о том, чтобы покинуть Манчестер Юнайтед летом.

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Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2019 года. Шоу перешел в Манчестер Юнайтед в 2014 году из Саутгемптона за 27 миллионов фунтов (около 30,5 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что по словам бывшего игрока Челси Адриана Муту великий шведский форвард Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович не выходит на поле из-за плохих отношений с Жозе Моуринью.

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