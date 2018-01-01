Челси хочет подписать игрока Арсенала - Mirror

Аарон Рэмзи попал в сферу интересов Челси.

Лондонский Челси заинтересовался в услугах полузащитника Арсенала Аарона Рэмзи, сообщает Mirror.

Читай также: Венгер рассчитывает, что Арсенал продлит контракт с полузащитниками

По информации источника, контракт 27-летнего футболиста с "канонирами" истекает через год и переговоров по поводу его продления не было. Руководство Челси планирует перестроить команду после неудачного сезона и вылета из Лиги чемпионов.

Читай также: Мэр Ливерпуля обратился в полицию с просьбой изучить трансфер игрока Эвертона в Челси

Среди приобретений "синих" значатся хавбек Эвертона Росс Баркли и форвард Арсенала Оливье Жиру. Команду в летнее трансферное окно могут покинуть Сеск Фабрегас, Тьемуэ Бакайоко и Давид Луис.

Ранее сообщалось, что голкипера Челси Тибо Куртуа высмеяли в сети за два пропущенных гола между ног.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.