Челси хочет подписать игрока Арсенала - Mirror
Лондонский Челси заинтересовался в услугах полузащитника Арсенала Аарона Рэмзи, сообщает Mirror.
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По информации источника, контракт 27-летнего футболиста с "канонирами" истекает через год и переговоров по поводу его продления не было. Руководство Челси планирует перестроить команду после неудачного сезона и вылета из Лиги чемпионов.
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Среди приобретений "синих" значатся хавбек Эвертона Росс Баркли и форвард Арсенала Оливье Жиру. Команду в летнее трансферное окно могут покинуть Сеск Фабрегас, Тьемуэ Бакайоко и Давид Луис.
Ранее сообщалось, что голкипера Челси Тибо Куртуа высмеяли в сети за два пропущенных гола между ног.
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