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Челси хочет подписать игрока Арсенала - Mirror

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Аарон Рэмзи попал в сферу интересов Челси.
Аарон Рэмзи
Аарон Рэмзи
Getty Images

Лондонский Челси заинтересовался в услугах полузащитника Арсенала Аарона Рэмзи, сообщает Mirror.

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По информации источника, контракт 27-летнего футболиста с "канонирами" истекает через год и переговоров по поводу его продления не было. Руководство Челси планирует перестроить команду после неудачного сезона и вылета из Лиги чемпионов.

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Среди приобретений "синих" значатся хавбек Эвертона Росс Баркли и форвард Арсенала Оливье Жиру. Команду в летнее трансферное окно могут покинуть Сеск Фабрегас, Тьемуэ Бакайоко и Давид Луис.

Ранее сообщалось, что голкипера Челси Тибо Куртуа высмеяли в сети за два пропущенных гола между ног.

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Теги: Аарон Рэмзи, Арсенал, Челси, чемпионат Англии по футболу, трансфер, футбол, вне игры
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