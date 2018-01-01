Гвардиолу оштрафовали на 20 тысяч фунтов за ношение желтой ленточки

Хосепа Гвардиолу наказали за поддержку политзаключенных в Каталонии.

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение в отношении желтой ленточки на одежде главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы, которая является символом поддержки каталонских политических заключенных.

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FA оштрафовала специалиста на 20 тысяч фунтов (около 22,6 тысяч евро), сообщает BBC. В ассоциации утверждают, что несколько раз письменно уведомляли Гвардиолу о запрете на ношение политических символов на матчах чемпионата и кубков.

Сам 47-летний наставник ранее согласился с обвинениями и дал обещание не носить ленточку на матчах, проводимых под эгидой FA.

Напомним, наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу включили в список испанских сепаратистов.

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