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Экс-игрок МЮ считает, что Санчес уже жалеет о своем переходе в клуб

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Пол Инс рассказал об игре Алексиса Санчеса после его перехода в Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Инс предположил, что форвард Алексис Санчес жалеет о том, что пополнил состав манкунианского клуба этой зимой.

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“Санчес много трудится во время матчей, но чем больше он пытается прикладывать усилий, тем хуже выглядит команда. Уверен, он уже жалеет о трансфере и думает, что ему нужно было дождаться конца сезона и тогда выбирать, куда идти.

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Очевидно, что он не вписывается в игровой стиль Моуринью, его проще представить в Манчестер Сити. Быть может, Моуринью хочет построить команду вокруг Лукаку, Санчеса и Погба, но тогда сколько он еще потратит денег на покупку нужных игроков?“, - приводит слова Инса The Sun.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед Алексис Санчес хочет исполнить мечту отца и завершить карьеру в Чили.

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Теги: Алексис Санчес, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры
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