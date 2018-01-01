Экс-игрок МЮ считает, что Санчес уже жалеет о своем переходе в клуб
Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Инс предположил, что форвард Алексис Санчес жалеет о том, что пополнил состав манкунианского клуба этой зимой.
Читай также: Экс-игрок МЮ: Санчес мог выиграть АПЛ с Манчестер Сити, но предпочел Манчестер Юнайтед
“Санчес много трудится во время матчей, но чем больше он пытается прикладывать усилий, тем хуже выглядит команда. Уверен, он уже жалеет о трансфере и думает, что ему нужно было дождаться конца сезона и тогда выбирать, куда идти.
Читай также: Нелепая отмазка Моуринью после вылета из Лиги чемпионов стала хитом в Сети
Очевидно, что он не вписывается в игровой стиль Моуринью, его проще представить в Манчестер Сити. Быть может, Моуринью хочет построить команду вокруг Лукаку, Санчеса и Погба, но тогда сколько он еще потратит денег на покупку нужных игроков?“, - приводит слова Инса The Sun.
Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед Алексис Санчес хочет исполнить мечту отца и завершить карьеру в Чили.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил