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Власти Великобритании могут забрать у Абрамовича Челси

Комментариев: 6
Владелец Челси Роман Абрамович может потерять свой клуб и активы, размешенные в Англии.
Роман Абрамович
Роман Абрамович
Getty Images

В Великобритании разгорелся громкий скандал после отравления на территории страны экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля 4 марта 2018 года. В результате этого инцидента может пострадать владелец Челси Роман Абрамович.

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По информации The Times, британские власти готовят закон, аналогичный “списку Магнитского“, который наложит персональные санкции на россиян, замешанных в коррупции и выведших свои денежные средства на Запад.

Если следствие сможет доказать, что Абрамович приобретал в Англии активы за деньги, заработанные незаконным путем, то его подвергнут санкциям вплоть до полной конфискации активов, включая футбольный клуб Челси.

Ранее сообщалось, что Челси планирует строительство нового стадиона и уже получил на это разрешение несмотря на попытки семейной пары добиться запрета.

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Теги: Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, Роман Абрамович, Великобритания, политика
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  16.03.2018, 12:37
Оценка:  -5
гость
САЛО УРОНИЛИ !!! ХЕРНЯМ САЛА !!!
Sinobi-life    16.03.2018, 13:06
Оценка:  0
Sinobi-life
Для тебя я подниму - скушаешь ватан???
i-dmitrik    16.03.2018, 12:30
Оценка:  +3
i-dmitrik
как пришло так и уйдет, ботексный из бюджета компенсирует с процентом от утраченной прибыли
вовкафашик  (аноним)  16.03.2018, 12:10
Оценка:  0
вовкафашик
Мы здохнит а я останусь в истории ура кацапотаварищи.
вигибрашки  (аноним)  16.03.2018, 12:08
Оценка:  +2
вигибрашки
Кацап не пройдёт эти .вари самые упоротые твари мира.
нагибрашки  (аноним)  16.03.2018, 12:06
Оценка:  +4
нагибрашки
Давно пора.
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