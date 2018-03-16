Власти Великобритании могут забрать у Абрамовича Челси

Владелец Челси Роман Абрамович может потерять свой клуб и активы, размешенные в Англии.

В Великобритании разгорелся громкий скандал после отравления на территории страны экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля 4 марта 2018 года. В результате этого инцидента может пострадать владелец Челси Роман Абрамович.

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По информации The Times, британские власти готовят закон, аналогичный “списку Магнитского“, который наложит персональные санкции на россиян, замешанных в коррупции и выведших свои денежные средства на Запад.

Если следствие сможет доказать, что Абрамович приобретал в Англии активы за деньги, заработанные незаконным путем, то его подвергнут санкциям вплоть до полной конфискации активов, включая футбольный клуб Челси.

Ранее сообщалось, что Челси планирует строительство нового стадиона и уже получил на это разрешение несмотря на попытки семейной пары добиться запрета.

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