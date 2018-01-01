Санчес хочет исполнить мечту своего отца и завершить карьеру в Чили

Форвард МЮ Алексис Санчес хочет завершить карьеру в чилийском клубе, фанатом которого является отец футболиста.

Звездный форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес рассказал, что хотел бы исполнить мечту своего отца и завершить карьеру в родной стране.

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“Думаю, что если мы вернемся в Чили, то исполнится мечта всей моей семьи. Мой отец был фанатом Универсидад де Чили и я думаю, что мои родные хотят, чтобы я завершил карьеру именно там.

Я играл за Коло-Коло и добился там огромного успеха, но я хочу исполнить мечту своего отца и когда-нибудь выступать за Универсидад.

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Я перешел в Манчестер Юнайтед потому, что хотел расти как профессионал, а еще ни один чилиец до меня не защищал цвета этого клуба", - приводит слова Санчеса Goal.com со ссылкой на Chilevision.

Ранее сообщалось, что нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес рассказал, что Лионель Месси плакал после нереализованного пенальти в ворота Челси.

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