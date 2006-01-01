Саутгемптон официально назначил нового главного тренера
Саутгемптон официально объявил имя нового главного тренера команды. У руля “святых“ стал 54-летний специалист Марк Хьюз. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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На посту он сменил Маурисио Пеллегрино, которого руководство отправило в отставку из-за плохих результатов. На данный момент Саутгемптон находится на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея всего одно очко отрыва от зоны вылета.
На страничке Саунтгемптона в Twitter появились первые фотографии нового наставника с тренировки команды.
Straight to work...— Southampton FC (@SouthamptonFC) 15 березня 2018 р.
Welcome back to #SaintsFC, Mark! 😇 #SaintHughes pic.twitter.com/TaXH28sRr0
В январе этого года Сток Сити уволил Хьюза с поста главного тренера. Ранее валлийский специалист тренировал КПР, Фулхэм, Манчестер Сити, Блэкберн Роверс и сборную Уэльса.
Ранее сообщалось, что бывший тренер Халл Сити Леонид Слуцкий возглавит голландский клуб.
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