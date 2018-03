Саутгемптон официально назначил нового главного тренера

Саутгемптон официально объявил имя нового главного тренера команды. У руля “святых“ стал 54-летний специалист Марк Хьюз. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На посту он сменил Маурисио Пеллегрино, которого руководство отправило в отставку из-за плохих результатов. На данный момент Саутгемптон находится на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея всего одно очко отрыва от зоны вылета.

На страничке Саунтгемптона в Twitter появились первые фотографии нового наставника с тренировки команды.

Straight to work...



Welcome back to #SaintsFC, Mark! 😇 #SaintHughes pic.twitter.com/TaXH28sRr0