Экс-игрок Челси заявил, что у Ибрагимовича испортились отношения с Моуринью

По словам Адриана Муту, у великого шведа нет никакой травмы, у него конфликт с главным тренером.

Бывший нападающий Челси Адриан Муту рассказал, почему великий шведский форвард Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович больше не выходит на поле.

Читай также: Ибрагимович намекнул, что может вернуться в сборную Швеции ради ЧМ-2018

"Меня не волнует Моуринью. Он играет только на результат и не показывает красивой игры.

До меня дошли сведения, что у Ибрагимовича нет никакой травмы. На самом деле у него просто испортились взаимоотношения с главным тренером", - цитирует Муту Telekom Sport Romania.

Ранее сообщалось, что экс-тренер Кристал Пэлас раскритиковал Жозе Моуринью за вылет из ЛЧ.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.