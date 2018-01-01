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Экс-игрок Челси заявил, что у Ибрагимовича испортились отношения с Моуринью

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По словам Адриана Муту, у великого шведа нет никакой травмы, у него конфликт с главным тренером.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Бывший нападающий Челси Адриан Муту рассказал, почему великий шведский форвард Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович больше не выходит на поле.

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"Меня не волнует Моуринью. Он играет только на результат и не показывает красивой игры.

До меня дошли сведения, что у Ибрагимовича нет никакой травмы. На самом деле у него просто испортились взаимоотношения с главным тренером", - цитирует Муту Telekom Sport Romania.

Ранее сообщалось, что экс-тренер Кристал Пэлас раскритиковал Жозе Моуринью за вылет из ЛЧ.

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Теги: Златан Ибрагимович, Жозе Моуриньо, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, слухи, Адриан Муту
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