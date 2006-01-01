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Венгер отказался просматривать экс-игрока Шахтера в 2006 году

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Арсен Венгер не захотел брать в команду Виллиана.
Виллиан
Виллиан
Getty Images

Бывший скаут Арсенала Даниэле Мусатти рассказал, что в 2006 году наставник команды Арсен Венгер не захотел рассматривать кандидатуру полузащитника Виллиана. В 2007 году бразилец перешел из Коринтианса в донецкий Шахтер, за который выступал до 2013 года.

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“В 2006 году я сделал доклад по Денилсону, и после этого его продали в Англию. Затем я подошел к Венгеру с предложением посмотреть на Виллиана и уже был готов составить по нему отчет. Но он не заинтересовался в игроке. На тот момент Арсенал уже следил за другим футболистом“, - приводит слова Мусатти ESPN.

После Шахтера Виллиан отправился Анжи, позже стал игроком Челси, где выступает и по сей день.

Ранее сообщалось, что звездный игрок Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг счастлив, что играет под руководством Арсена Венгера.

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Теги: Арсен Венгер, Арсенал, Виллиан, чемпионат Англии по футболу, футбол
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