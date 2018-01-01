На Манчестер Сити могут наложить трансферный запрет

ФИФА может наказать "горожан", если подтвердит нарушения при подписании молодых игроков.

ФИФА начало расследование в отношении Манчестер Сити по вопросу взаимодействия с молодыми игроками. Об этом сообщает The Telegraph.

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Два африканских игрока “горожан“ Джордж Дэвис и Доминик Одуро заявили, что выступали за молодежную команду Манчестер Сити до достижения ими 18 лет. В соответствии с правилами ФИФА запрещается привлекать в команду несовершеннолетних из других стран.

За подобные нарушения трансферным баном уже наказывали испанские клубы - Реал, Атлетико и Барселону. В случае, если будет доказана вина Манчестер Сити, то на клуб также будет наложен запрет на совершение трансферов.

Ранее сообщалось, что подобное расследование ведется в отношении Челси, на который также могут наложить трансферный бан.

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