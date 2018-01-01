Вест Хэм хочет запретить фанатам вход на стадион за попытку сорвать матч

Руководство Вест Хэма недовольно поведением болельщиков на матче 30-го тура АПЛ.

В матче 30-го тура чемпионата Англии Вест Хэм на своем поле уступил Бернли со счетом 0:3. Во втором тайме встречи несколько фанатов “молотобойцев“ выбежали на поле, а группа болельщиков закидала VIP-ложу стадиона, где находились владельцы клуба, монетами с требованием продать клуб.

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“Вест Хэм проведет полное и тщательное расследование инцидентов, произошедших во время матча с Бернли 10 марта. Мы уже организовали несколько экстренных встреч со всеми заинтересованными сторонами.

Мы окажем максимальную поддержку полиции в идентификации тех людей, которые выбежали на поле, при помощи нашей системы видеонаблюдения.

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Всем лицам, чья вина будет установлена, грозит пожизненный запрет на посещение домашних и гостевых матчей Вест Хэма. Кроме того, мы обратимся в суд с просьбой запретить этим людям посещение любых других матчей“, - говорится в заявлении Вест Хэма на официальном сайте клуба.

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Команда может лишиться болельщиков в оставшихся домашних матчах чемпионата Англии в качестве наказания.

Ранее сообщалось, что тренер Зенита Роберто Манчини послал фаната и его сестру в ответ на оскорбление в Instagram.

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