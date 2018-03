Зинченко вместе с Манчестер Сити отправился на тренировочную сессию в Абу-Даби

Тренерский штаб и игроки Манчестер Сити после матча 30-го тура чемпионата Англии со Сток Сити, в котором команда одержала уверенную победу, отправились в Объединенные Арабские Эмираты.

Читай также: Капитан Ман Сити: Возможность взять титул в борьбе с МЮ может выпасть раз в жизни

Как сообщает официальный сайт “горожан“, футболисты проводят очередную тренировочную сессию в Абу-Даби, где готовятся к следующему матчу АПЛ. На страничке Манчестер Сити в Twitter появилось видео тренировки в солнечном городе.

The perfect way to train after a big win! 👆👌 #mancity pic.twitter.com/slfOpKUlTy