Зинченко вместе с Манчестер Сити отправился на тренировочную сессию в Абу-Даби

Игроки Манчестер Сити полетели в ОАЭ, где готовятся к очередному матчу чемпионата Англии.

Тренерский штаб и игроки Манчестер Сити после матча 30-го тура чемпионата Англии со Сток Сити, в котором команда одержала уверенную победу, отправились в Объединенные Арабские Эмираты.

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Как сообщает официальный сайт “горожан“, футболисты проводят очередную тренировочную сессию в Абу-Даби, где готовятся к следующему матчу АПЛ. На страничке Манчестер Сити в Twitter появилось видео тренировки в солнечном городе.

The perfect way to train after a big win! 👆👌 #mancity pic.twitter.com/slfOpKUlTy — Manchester City (@ManCity) 13 марта 2018 г.

Фотографиями с тренировки в живописных краях поделился и украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко на своей страничке в Instagram.

⚽️ @mancity Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) Мар 13, 2018 в 6:54 PDT

Напомним, игрок Манчестер Сити Александр Зинченко получил худшую оценку среди полевых игроков за матч со Сток Сити.

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