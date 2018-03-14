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Зинченко вместе с Манчестер Сити отправился на тренировочную сессию в Абу-Даби

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Игроки Манчестер Сити полетели в ОАЭ, где готовятся к очередному матчу чемпионата Англии.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Тренерский штаб и игроки Манчестер Сити после матча 30-го тура чемпионата Англии со Сток Сити, в котором команда одержала уверенную победу, отправились в Объединенные Арабские Эмираты.

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Как сообщает официальный сайт “горожан“, футболисты проводят очередную тренировочную сессию в Абу-Даби, где готовятся к следующему матчу АПЛ. На страничке Манчестер Сити в Twitter появилось видео тренировки в солнечном городе.

Фотографиями с тренировки в живописных краях поделился и украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко на своей страничке в Instagram.

 

⚽️ @mancity

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

Напомним, игрок Манчестер Сити Александр Зинченко получил худшую оценку среди полевых игроков за матч со Сток Сити.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол
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