Легендарного игрока Ливерпуля отстранили от работы за плевок в болельщика МЮ

Экс-игрок Ливерпуля Джейми Каррагер попал в неприятную историю. После поражения мерсисайдцев от Манчестер Юнайтед один из фанатов “красных дьяволов“ несколько раз напомнил легендарному футболисту финальный счет. Каррагер не сумел сдержать эмоций и плюнул в обидчика и его 14-летнюю дочь, а видео инцидента попало в СМИ.

Бывший футболист работал экспертом на Sky Sports. Руководство спортивного телеканала осудило неподобающее поведение Каррагера и приняло решение отстранить его от работы до конца текущего сезона в чемпионате Англии. Об этом сообщается на официальной страничке Sky Sports в Twitter.

“Я уже говорил, что несу полную ответственность за то, что произошло. Это был момент безумия, и я собираюсь поговорить с соответствующими людьми, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Еще раз приношу свои извинения“, - написал Каррагер на своей страничке в Twitter.

I have already said I take responsibility for what happened. It was a moment of madness and I’m going to speak to the relevant people to ensure something like this never happens again. Again apologies all round. https://t.co/DSg6cQLQIW