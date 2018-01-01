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Легендарного игрока Ливерпуля отстранили от работы за плевок в болельщика МЮ

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Sky Sports принял решение наказать Джейми Каррагера за инцидент с фанатом Манчестер Юнайтед.
Джейми Каррагер
Джейми Каррагер
twitter.com/Carra23

Экс-игрок Ливерпуля Джейми Каррагер попал в неприятную историю. После поражения мерсисайдцев от Манчестер Юнайтед один из фанатов “красных дьяволов“ несколько раз напомнил легендарному футболисту финальный счет. Каррагер не сумел сдержать эмоций и плюнул в обидчика и его 14-летнюю дочь, а видео инцидента попало в СМИ.

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Бывший футболист работал экспертом на Sky Sports. Руководство спортивного телеканала осудило неподобающее поведение Каррагера и приняло решение отстранить его от работы до конца текущего сезона в чемпионате Англии. Об этом сообщается на официальной страничке Sky Sports в Twitter.

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“Я уже говорил, что несу полную ответственность за то, что произошло. Это был момент безумия, и я собираюсь поговорить с соответствующими людьми, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Еще раз приношу свои извинения“, - написал Каррагер на своей страничке в Twitter.

Ранее сообщалось, что президент греческого клуба ПАОК Иван Саввиди вышел на поле с оружием. После инцидента греческая полиция выдала ордер на арест бизнесмена.

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Теги: Джейми Каррагер, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, скандал, отстранение
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