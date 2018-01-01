Легенда Ливерпуля - о вратаре МЮ: Я ненавижу Де Хеа

Экс-капитан Ливерпуля Стивен Джеррард оригинально похвалил игру Давида Де Хеа.

Легендарный игрок Ливерпуля Стивен Джеррард высоко оценил уровень игры, демонстрируемый вратарем Манчестер Юнайтед Давидом Де Хеа.

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“Лучший комплимент, который я могу сделать голкиперу Манчестер Юнайтед, это сказать, что я ненавижу Де Хеа“, - приводит слова Джеррарда Bleacher Report.

Вратарь “красных дьяволов“ провел 30 матчей в чемпионате Англии, из которых 15 - на ноль.

Напомним, Манчестер Юнайтед обыграл Ливерпуль со счетом 2:1 в матче 30-го тура чемпионата Англии. Это победа в битве за второе место принесла “красным дьяволам“ 65 очков и позволила на 5 пунктов оторваться от Ливерпуля, который остался на третьем месте.

Ранее сообщалось, что легендарный игрок Ливерпуля Джейми Каррагер плюнул в дочь фаната Манчестер Юнайтед.

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