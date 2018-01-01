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Легенда Ливерпуля - о вратаре МЮ: Я ненавижу Де Хеа

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Экс-капитан Ливерпуля Стивен Джеррард оригинально похвалил игру Давида Де Хеа.
Давид Де Хеа
Давид Де Хеа
Getty Images

Легендарный игрок Ливерпуля Стивен Джеррард высоко оценил уровень игры, демонстрируемый вратарем Манчестер Юнайтед Давидом Де Хеа.

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“Лучший комплимент, который я могу сделать голкиперу Манчестер Юнайтед, это сказать, что я ненавижу Де Хеа“, - приводит слова Джеррарда Bleacher Report.

Вратарь “красных дьяволов“ провел 30 матчей в чемпионате Англии, из которых 15 - на ноль.

Напомним, Манчестер Юнайтед обыграл Ливерпуль со счетом 2:1 в матче 30-го тура чемпионата Англии. Это победа в битве за второе место принесла “красным дьяволам“ 65 очков и позволила на 5 пунктов оторваться от Ливерпуля, который остался на третьем месте.

Ранее сообщалось, что легендарный игрок Ливерпуля Джейми Каррагер плюнул в дочь фаната Манчестер Юнайтед.

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