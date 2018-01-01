Игрок Арсенала может продолжить карьеру в Эвертоне - Mirror
Эвертон заинтересован в услугах полузащитника Арсенала Джека Уилшира и планирует подписать с ним контракт этим летом. Соглашение футболиста с "канонирами" истекает летом 2018 года и он может перейти в другой клуб на правах свободного агента.
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Как сообщает Mirror, по действующему контракту с Арсеналом Уилшир получает 110 тысяч фунтов (около 124 тыся евро) в неделю, при этом руководство лондонского клуба предлагает ему новое соглашение с понижением оклада до 90 тысяч фунтов (около 100 тысяч евро) в неделю.
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Эвертон готов перебить предложение Арсенала, чтобы уговорить футболиста совершить переход. В текущем сезоне Уилшир провел 17 матчей в чемпионате Англии, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что наставник Арсенала Арсен Венгер надеется, что клуб продлит контракт с хавбеком Джеком Уилширом.
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