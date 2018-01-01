Лидер Тоттенхэма выбыл из игры до мая - Mirror
Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн получил серьезную травму в матче 30-го тура чемпионата Англии против Борнмута, который состоялся в воскресенье, 11 марта, и завершился со счетом 4:1 в пользу лондонского клуба.
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Как сообщает Mirror, форвард получил травму связок голеностопа и выбыл из строя на шесть недель. По информации источника, Кейн может полностью восстановится к матчу 36-го тура АПЛ против Уотфорда, который запланирован на 28 апреля, однако более точные сроки восстановления будут названы после прохождения дополнительного медицинского обследования.
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Отмечается, что Кейн планирует восстановить свою физическую форму к чемпионату мира, который состоится летом в России. Это третья травма голеностопа у нападающего за полтора года.
3) Well, Tottenham's Harry Kane will be, um, well-rested by the World Cup. So there's that... #THFC @AdrianJKajumbahttps://t.co/FAJXpDmG5d pic.twitter.com/QMMA1tYs26— Mirror Football (@MirrorFootball) 13 марта 2018 г.
Ранее сообщалось, что легендарный Роналдиньо высоко оценил игровые качества форварда Тоттенхэма Харри Кейна.
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