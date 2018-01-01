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Лидер Тоттенхэма выбыл из игры до мая - Mirror

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Форвард Тоттенхэма Харри Кейн получил травму и ему потребуется шесть недель на восстановление.
Харри Кейн
Харри Кейн
Getty Images

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн получил серьезную травму в матче 30-го тура чемпионата Англии против Борнмута, который состоялся в воскресенье, 11 марта, и завершился со счетом 4:1 в пользу лондонского клуба.

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Как сообщает Mirror, форвард получил травму связок голеностопа и выбыл из строя на шесть недель. По информации источника, Кейн может полностью восстановится к матчу 36-го тура АПЛ против Уотфорда, который запланирован на 28 апреля, однако более точные сроки восстановления будут названы после прохождения дополнительного медицинского обследования.

Харри Кейн на костылях
Харри Кейн на костылях
REX/Shutterstock

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Отмечается, что Кейн планирует восстановить свою физическую форму к чемпионату мира, который состоится летом в России. Это третья травма голеностопа у нападающего за полтора года.

Ранее сообщалось, что легендарный Роналдиньо высоко оценил игровые качества форварда Тоттенхэма Харри Кейна.

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Теги: Харри Кейн, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, футбол
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