Лидер Тоттенхэма выбыл из игры до мая - Mirror

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн получил серьезную травму в матче 30-го тура чемпионата Англии против Борнмута, который состоялся в воскресенье, 11 марта, и завершился со счетом 4:1 в пользу лондонского клуба.

Читай также: Реал не будет подписывать Кейна и сосредоточит усилия на Левандовски - СМИ

Как сообщает Mirror, форвард получил травму связок голеностопа и выбыл из строя на шесть недель. По информации источника, Кейн может полностью восстановится к матчу 36-го тура АПЛ против Уотфорда, который запланирован на 28 апреля, однако более точные сроки восстановления будут названы после прохождения дополнительного медицинского обследования.

Читай также: Лидеру Тоттенхэма отказали в Арсенале потому, что он был толстым

Отмечается, что Кейн планирует восстановить свою физическую форму к чемпионату мира, который состоится летом в России. Это третья травма голеностопа у нападающего за полтора года.

3) Well, Tottenham's Harry Kane will be, um, well-rested by the World Cup. So there's that... #THFC @AdrianJKajumbahttps://t.co/FAJXpDmG5d pic.twitter.com/QMMA1tYs26