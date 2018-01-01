Арсенал летом выставит защитника на трансфер - Daily Mail

Эктор Бельерин покинет состав "канониров" в летнее трансферное окно.

Руководство Арсенала планирует продать защитника Эктора Бельерина в летнее трансферное окно. “Канониры“ рассчитывают получить 56 миллионов евро. Об этом сообщает Daily Mail.

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Летом 2017 года лондонский клуб получал предложение от Манчестер Сити о покупке Бельерина, но не принял его. Однако теперь Арсенал планирует провести полную перестройку команды и продать нескольких игроков, включая 22-летнего испанца. Ожидается, что вырученные от его продажи деньги пойдут на усиление команды.

Арсенал приобрел Бельерина у Барселоны в 16-летнем возрасте за 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что защитник Арсенала Эктор Бельерин раскритиковал фанатский YouTube-канал.

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