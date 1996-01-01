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Экс-игрок Арсенала хотел бы занять пост главного тренера команды

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Патрик Виейра не против встать у руля Арсенала.
Патрик Виейра
Патрик Виейра
Getty Images

Экс-футболист Патрик Виейра, который защищал цвета Арсенала с 1996 по 2005 год, рассказал, что в будущем хотел бы стать наставником лондонского клуба.

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“Скажу честно: я хотел бы когда-нибудь возглавить Арсенал. Больше мне добавить нечего, ведь это всего лишь мое желание. Я не хочу обижать Венгера, которым я искренне восхищаюсь и которого уважаю.

Я знаю, что Венгер страдает из-за текущих результатов команды, но еще больше его ранят слова бывших футболистов клуба“, - приводит слова Виейры L'Equipe.

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На данный момент Патрик Виейра занимает должность главного тренера Нью-Йорк Сити, занимающий вторую строчку в турнирной таблице американского MLS.

Напомним, фанаты Арсенала хотят, чтобы Арсен Венгер ушел в отставку.

Отмечалось, что форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что счастлив играть под руководством Венгера.

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Теги: Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол, тренер
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