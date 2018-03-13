Шикарная обводка Шакири, который без проблем убежал от Зинченко

Сток Сити дома уступил Манчестер Сити, но Джердан Шакири порадовал фанатов тем, как убежал от Александра Зинченко.

В матче 30-го тура чемпионата Англии Сток Сити на своем поле уступил Манчестер Сити со счетом 0:2.

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Отличную технику и скорость продемонстрировал полузащитник хозяев Джердан Шакири, который красиво обыграл игрока “горожан“ Александра Зинченко около лицевой линии. Швейцарский футболист пробросил мяч между ног украинцу, убежал от него и сделал острый пас в штрафную.

Напомним, украинский полузащитник Александр Зинченко за матч со Сток Сити получил худшую оценку среди полевых игроков Манчестер Сити.

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