Капитан Ман Сити: Возможность взять титул в борьбе с МЮ может выпасть раз в жизни

Венсан Компани подчеркнул важность каждого матча в конце текущего сезона.

Капитан Манчестер Сити Венсан Компани прокомментировал результат выездного матча 30-го тура чемпионата Англии со Сток Сити (0:2) и подчеркнул, что каждая игра имеет огромное значение для завоевания чемпионского титула.

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"Каждый матч, каждая победа приближает нас к поставленной цели, но мы хотим сохранить текущий уровень игры не только до конца сезона, но и в следующем сезоне.

Мы мотивированы продолжать играть в подобном стиле. Все наши болельщики знают, что возможность взять титул в борьбе с Манчестер Юнайтед может выпасть раз в жизни", - приводит слова Компани Sky Sports.

Ранее сообщалось, что капитан Манчестер Сити Венсан Компани призвал английские клубы снизить цены на билеты.

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