Зинченко провел на поле 90 минут в матче со Сток Сити и получил худшую оценку в команде
Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в стартовый состав, но провел неудачный поединок.
Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко вышел в основе в матче 30-го тура АПЛ против Сток Сити и провел на поле всю встречу. Лидер чемпионата без проблем одолел соперника со счетом 2:0.
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Украинец получил самую низкую оценку среди полевых игроков своей команды по версии WhoScored - 6.8. Оценку ниже получил лишь вратарь “горожан“ Эдерсон (6.6), Бернарду Силва (6,2), который вышел на замену на 85-й минуте и Илкай Гюндоган (6,2), который провел на поле всего 5 минут.
Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Александр Зинченко получил худшую оценку в команде за матч Лиги чемпионов с Базелем.
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