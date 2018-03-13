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Зинченко провел на поле 90 минут в матче со Сток Сити и получил худшую оценку в команде

Комментариев: 1
Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в стартовый состав, но провел неудачный поединок.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко вышел в основе в матче 30-го тура АПЛ против Сток Сити и провел на поле всю встречу. Лидер чемпионата без проблем одолел соперника со счетом 2:0.

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Украинец получил самую низкую оценку среди полевых игроков своей команды по версии WhoScored -  6.8. Оценку ниже получил лишь вратарь “горожан“ Эдерсон (6.6), Бернарду Силва (6,2), который вышел на замену на 85-й минуте и Илкай Гюндоган (6,2), который провел на поле всего 5 минут.

Оценки игроков в матче Сток Сити - Манчестер Сити
Оценки игроков в матче Сток Сити - Манчестер Сити
whoscored.com/
Зинченко 1 раз пробил в створ ворот и отдал 97 передач, среди которых 91% точных.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Александр Зинченко получил худшую оценку в команде за матч Лиги чемпионов с Базелем.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  13.03.2018, 10:37
Оценка:  0
гость
У Гвардиолы вава или он его **ет? Нах эту бездарность держать в команде?
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