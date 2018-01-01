Сток Сити – Манчестер Сити 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Манчестер Сити без проблем одолел Сток Сити, который борется за выживание.

В матче 30-го тура чемпионата Англии Сток Сити принимал Манчестер Сити, который уверенно возглавляет турнирную таблицу. “Горожане“ со стартового свистка владели мячом и без проблем забили два безответных гола в ворота соперника.

Вашему вниманию видео голов и обзор поединка:

Сток Сити - Манчестер Сити 0:2

Голы: Д. Сильва, 10, 50

Сток Сити: Батленд - Бауэр, Зума, Мартинс Инди, Стафилидис - Аллен, Кэмерон (Собхи, 88), Ндиайе - Шакири, Хесе (Крауч, 63), Шупо-Мотинг

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Компани, Отаменди, Зинченко - Фернандиньо, Де Брюйне, Д. Сильва - Стерлинг (Б. Силва, 85), Габриэль Жезус (Гюндоган, 90+1), Сане

Предупреждение: Аллен

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