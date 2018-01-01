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Звездный игрок Арсенала рассказал, что счастлив играть под руководством Венгера

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Пьер-Эмерик Обамеянг не жалеет о переходе из дортмундской Боруссии в Арсенал.
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Getty Images

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг после победы команды в матче 30-го тура чемпионата Англии над Уотфордом (3:0) рассказал о своем отношении к главному тренеру Арсену Венгеру.

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“Я очень счастлив, ведь я оказался в Арсенале благодаря Венгеру. Он проявил интерес ко мне и моей игре, и я рад, что играю за него. Это большая победа для нас. Мы играли отлично и заработали важные три очка. Думаю, наши фанаты также остались довольны.

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Я осваиваюсь в Арсенале, вначале было непросто - я не много играл перед переходом. Обидно, что не могу выступать в Лиге Европы в текущем сезоне из-за правил, но это жизнь“, - приводит слова Обамеянга Mirror.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Арсенала надеется, что дуэт Мхитарян - Обамеянг заменит Алексиса Санчеса.

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Теги: Пьер-Эмерик Обамеянг, Арсен Венгер, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол
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