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Экс-тренер Кристал Пэлас: Жаль, что тренером Рашфорда является Моуринью

Комментариев: 1
Франк де Бур высоко оценил молодого форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда и огорчен, что его тренирует Жозе Моуринью.
Жозе Моуринью и Маркус Рашфорд
Жозе Моуринью и Маркус Рашфорд
Getty Images

Бывший тренер Кристал Пэлас Франк де Бур высоко оценил игру нападающего Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда. Специалист отметил, что его расстраивает, что 20-летний футболист тренируется под руководством Жозе Моуринью.

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“Очень жаль, что тренером Рашфорда является Моуринью. Он молодой английский игрок и ему нужно выходить на поле и иметь право на ошибку. Но Моуринью это не нравится, ему нужен лишь результат.

Если Маркус проводит один-два неудачных матча, то он отправляется на скамейку. Он юный и талантливый, ему нужно играть, чтобы реализовывать свой потенциал. За таким футболистом хочется наблюдать каждый тур“, - приводит слова де Бура Daily Mail со ссылкой на BT Sports.

Ранее сообщалось, что на стадионе Манчестер Юнайтед появилось граффити с изображением форварда Маркуса Рашфорда.

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Теги: Маркус Рашфорд, Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, Франк де Бур
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Комментариев (1)
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OttoOtto    12.03.2018, 12:56
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OttoOtto
А Де Бур не подумал, что тренеру МЮ виднее кто готов выйти на поле, а кто не готов. Ох и любят бывшие тренеры, которых выгоняют из команд из-за плохих показателей поучить тренеров, которые добиваются успеха с любым клубом в который бы они не ПЕРЕХОДИЛИ))
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