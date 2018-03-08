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Ньюкасл хочет пригласить в команду легендарного вратаря Реала

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Именитый голкипер Икер Касильяс может перебраться в Англию.
Икер Касильяс
Икер Касильяс
instagram.com/ikercasillas/

Главный тренер Ньюкасла Рафаэль Бенитес сообщил, что хочет пригласить в команду легендарного экс-вратаря Реала Икера Касильяса, который сейчас защищает цвета Порту.

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Как сообщает Chronicle Live, Ньюкасл хотел приобрести вратаря еще летом прошлого года, но в конечном итоге отдал предпочтение голкиперу пражской Спарты Мартину Дубравке, который перешел в команду на правах аренды.

Контракт Касильяса с Порту истекает летом 2018 года и футболист сможет перейти в любой клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что голкипер Порту Икер Касильяс может перейти в состав Бетиса.

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Теги: Ньюкасл, чемпионат Англии по футболу, контракт, Икер Касильяс, футбол
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