Ньюкасл хочет пригласить в команду легендарного вратаря Реала

Именитый голкипер Икер Касильяс может перебраться в Англию.

Главный тренер Ньюкасла Рафаэль Бенитес сообщил, что хочет пригласить в команду легендарного экс-вратаря Реала Икера Касильяса, который сейчас защищает цвета Порту.

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Как сообщает Chronicle Live, Ньюкасл хотел приобрести вратаря еще летом прошлого года, но в конечном итоге отдал предпочтение голкиперу пражской Спарты Мартину Дубравке, который перешел в команду на правах аренды.

Контракт Касильяса с Порту истекает летом 2018 года и футболист сможет перейти в любой клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что голкипер Порту Икер Касильяс может перейти в состав Бетиса.

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