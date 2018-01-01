Лестер отрицает, что игрок клуба завершил карьеру - Mirror
Английский клуб Лестер опроверг информацию о том, что полузащитник Рияд Марез завершил профессиональную карьеру.
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По информации Mirror, руководство Лестера заявило, что аккаунт футболиста в социальной сети Facebook, где была размещена запись об уходе из футбола, был взломан неизвестными хакерами.
Отмечается, что Марез на своей страничке в Twitter публиковал видео собственного гола в ворота Борнмута незадолго до публикации на Facebook. Кроме того, в сети появлялись видеозаписи с тренировками Лестера, где 27-летний футболист принимал участие.
Just brilliant, @Mahrez22! 🔮 pic.twitter.com/TpUthiNMlc— Leicester City (@LCFC) 6 березня 2018 р.
Ранее сообщалось, что игрока Вильярреала обвинили в похищении человека, но его агент заявил о невиновности.
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