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Венгер не уйдет с поста главного тренера Арсенала в конце сезона - The Times

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Арсен Венгер принял решение доработать свой контракт с Арсеналом и не покинет клуб до лета 2019 года.
Болельщики требуют отставки Арсена Венгера
Болельщики требуют отставки Арсена Венгера
Getty Images

Арсенал в последние годы показывал неутешительные результаты, однако в текущем сезоне “канониры“ играют хуже всего. Болельщики команды рассчитывали, что главный тренер команды Арсен Венгер уйдет в отставку в конце этого сезона.

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Крупная фанатская организация Арсенала Arsenal Supporters Trust провела опрос, по результатам которого 88% респондентов проголосовали за то, чтобы Венгер покинул команду.

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При этом The Times сообщила, что специалист принял решение полностью отработать свой контракт с Арсеналом, который рассчитан до 2019 года. После этого вопрос о будущем Венгера остается открытым.

Ранее сообщалось, что по мнению Арсена Венгера Арсенал не сможет выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона.

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Теги: Арсен Венгер, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол, тренер, контракт
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ciko42    06.03.2018, 12:02
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ciko42
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