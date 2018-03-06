Венгер не уйдет с поста главного тренера Арсенала в конце сезона - The Times
Арсенал в последние годы показывал неутешительные результаты, однако в текущем сезоне “канониры“ играют хуже всего. Болельщики команды рассчитывали, что главный тренер команды Арсен Венгер уйдет в отставку в конце этого сезона.
Читай также: Капитан Арсенала: Венгер в клубе уже 20 лет и все мы его поддерживаем
Крупная фанатская организация Арсенала Arsenal Supporters Trust провела опрос, по результатам которого 88% респондентов проголосовали за то, чтобы Венгер покинул команду.
Читай также: Плохое достижение: Арсенал лидирует среди клубов АПЛ по числу поражений в 2018 году
При этом The Times сообщила, что специалист принял решение полностью отработать свой контракт с Арсеналом, который рассчитан до 2019 года. После этого вопрос о будущем Венгера остается открытым.
Ранее сообщалось, что по мнению Арсена Венгера Арсенал не сможет выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил