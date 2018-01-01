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Новый стадион Тоттенхэма будет вмещать 62 тысячи зрителей

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Руководство Тоттенхэма добилось увеличения вместимости строящегося домашнего стадиона.
Вместимость нового стадиона Тоттенхэм составит 62 тысячи зрителей
Вместимость нового стадиона Тоттенхэм составит 62 тысячи зрителей
Getty Images

Тоттенхэм проводит строительство нового домашнего стадиона. Изначально проектная вместимость новой арены составляла 61 559 зрителей, однако руководство клуба выступило с просьбой увеличить вместимость на 503 места до 62 062. Как сообщает Sky Sports, местные власти удовлетворили просьбу “шпор“.

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Таким образом, новый стадион Тоттенхэма станет вторым по вместительности в Лондоне среди всех клубов. Самым вместительным стадионом останется Олимпийский, на котором играет Вест Хэм Юнайтед.

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Стоимость нового стадиона Тоттенхэма изначально оценивалась в 400 миллионов фунтов (около 449 миллионов евро), но в конечном счете смета увеличилась практически до 1 миллиарда фунтов (около 1,12 миллиарда евро).

Ранее сообщалось, что Челси разрешили построить стадион несмотря на попытки семейной пары получить запрет.

Отмечалось, что Ливерпуль продолжит расширение стадиона Энфилд.

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Теги: Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, стадион, строительство
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