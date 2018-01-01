Эвертон может предложить Венгеру пост главного тренера в конце сезона - СМИ

Руководство Эвертона может отправить тренера в отставку и предложить эту должность наставнику Арсенала.

Эвертон, который в конце ноября назначил Сэма Эллардайса на должность главного тренера клуба, заинтересовался в услугах наставника Арсенала Арсена Венгера.

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Как информирует Daily Star, владелец клуба из Ливерпуля Фарад Мошири недоволен результатами, демонстрируемыми командой под руководством Эллардайса. В конце сезона Мошири хочет отправить английского специалиста в отставку и предложить должность Арсену Венгеру, который также может быть отправлен в отставку с поста главного тренера Арсенала этим летом.

В Эвертоне полагают, что Венгер сможет привести команду к лучшим результатам в АПЛ.

Ранее сообщалось, что защитник Эвертона Эльяким Мангала, который арендован у Манчестер Сити, успешно перенес операцию.

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