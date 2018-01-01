Капитан Арсенала: Венгер в клубе уже 20 лет и все мы его поддерживаем

Лоран Косьельни заявил, что все игроки Арсенала поддерживают Арсена Венгера.

После неудачных выступлений в чемпионате Англии капитан Арсенала Лоран Косьельни поделился своим мнением о проблемах команды в текущем сезоне.

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“Игроки команды несут полную ответственность за то, что происходит на поле. Сейчас нам нужно оставаться едиными. Мне тяжело сказать, кто ошибается - мы или Венгер.

Он в Арсенале, чтобы делать все на благо команды. Он в клубе уже 20 лет и все мы его поддерживаем. Он очень любит Арсенал.

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Да, сейчас сложный период для нас, но нам нужно, чтобы все, кто любит Арсенал - игроки, сотрудники и фанаты - вместе старались достичь новых высот“, - цитирует Косьельни BBC.

Ранее сообщалось, что Арсенал лидирует среди клубов АПЛ по числу поражений в 2018 году.

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