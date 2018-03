Манчестер Сити оторвался от преследователей в АПЛ на 18 очков

В матче 29-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити обыграл Челси с минимальным счетом 1:0.

Теперь подопечные Хосепа Гвардиолы имеют в своем активе 78 очков и опережают Ливерпуль, который находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, на 18 очков.

Стоит отметить, что такого разрыва между первым и вторым местом не было в АПЛ с 11 марта 2006 года, когда Челси превосходил Манчестер Юнайтед на 18 баллов.

