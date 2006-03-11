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Манчестер Сити оторвался от преследователей в АПЛ на 18 очков

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"Горожане" демонстрируют потрясающий футбол и уверенно возглавляют турнирную таблицу АПЛ.
Манчестер Сити опережает Ливерпуль на 18 очков
Манчестер Сити опережает Ливерпуль на 18 очков
Getty Images

В матче 29-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити обыграл Челси с минимальным счетом 1:0.

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Теперь подопечные Хосепа Гвардиолы имеют в своем активе 78 очков и опережают Ливерпуль, который находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, на 18 очков.

Стоит отметить, что такого разрыва между первым и вторым местом не было в АПЛ с 11 марта 2006 года, когда Челси превосходил Манчестер Юнайтед на 18 баллов.

Напомним, в этом матче украинский полузащитник Александр Зинченко стал лучшим среди игроков Манчестер Сити по точности передач.

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Теги: Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, АПЛ, турнирная таблица
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