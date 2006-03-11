Манчестер Сити оторвался от преследователей в АПЛ на 18 очков
В матче 29-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити обыграл Челси с минимальным счетом 1:0.
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Теперь подопечные Хосепа Гвардиолы имеют в своем активе 78 очков и опережают Ливерпуль, который находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, на 18 очков.
Стоит отметить, что такого разрыва между первым и вторым местом не было в АПЛ с 11 марта 2006 года, когда Челси превосходил Манчестер Юнайтед на 18 баллов.
18 - @ManCity's current lead of 18 points is the biggest in the Premier League since March 11th 2006, when Chelsea were 18 clear of Manchester United. Romping.— OptaJoe (@OptaJoe) 4 марта 2018 г.
Напомним, в этом матче украинский полузащитник Александр Зинченко стал лучшим среди игроков Манчестер Сити по точности передач.
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