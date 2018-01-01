Форвард Челси заявил, что в команде все поддерживают Конте

Оливье Жиру считает, что у Челси нет кризиса и Антонио Конте - прекрасный тренер.

После поражения Челси от Манчестер Сити (0:1) в матче 29-го тура АПЛ нападающий “синих“ Оливье Жиру заявил, что в команде нет никаких проблем и что все игроки поддерживают главного тренера команды Антонио Конте.

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“Безусловно, все мы поддерживаем Конте. Никаких сомнений в этом быть просто не может. Это никакой не кризис. Мы играли с Манчестер Юнайтед (1:2) и Манчестер Сити на выезде. Конечно, мы могли бы сыграть и лучше, но это были не рядовые матчи АПЛ.

Результаты нас не устраивают, но это не значит, что нужно спрашивать, поддерживаем ли мы тренера. Запомните, что мы стоим за него горой.

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Это неудачные выходные для команды - наши конкуренты победили, но впереди еще девять туров, и нашим соперникам предстоят игры между собой. Сейчас мы будет сосредотачиваться на каждом отдельно взятом матче. Нам необходимо занять четвертое место“, - приводит слова Жиру Goal.com.

Напомним, в СМИ опубликовали список кандидатов на должность Антонио Конте в Челси. Отмечалось, что в тренерский штаб “синих“ после отставки Конте может войти легендарный игрок команды Фрэнк Лэмпард.

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