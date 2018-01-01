Гвардиола выразил поддержку Венгеру

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказал слова поддержки в адрес Арсена Венгера.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола выразил поддержку главному тренеру Арсенала Арсену Венгеру. Он надеется, что специалист справится с проблемами.

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“Мы играли против Венгера ни один раз: когда я тренировал Барселону, Баварию, и сейчас в Премьер-лиге. Я хорошо понимаю, в каком положении он оказался.

Все тренера иногда оказываются в таких ситуациях. Он знает, как нужно исправлять это. У него огромный опыт. Он отлично знает клуб, своих игроков и АПЛ. Я уверен, что он принимает правильные решения для всех - для клуба, для него, для игроков“, - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, Арсен Венгер может покинуть Арсенал в конце сезона.

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