Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гвардиола выразил поддержку Венгеру

Комментариев: 0
Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказал слова поддержки в адрес Арсена Венгера.
Арсен Венгер и Хосеп Гвардиола
Арсен Венгер и Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола выразил поддержку главному тренеру Арсенала Арсену Венгеру. Он надеется, что специалист справится с проблемами.

Читай также: Плохое достижение: Арсенал лидирует среди клубов АПЛ по числу поражений в 2018 году

“Мы играли против Венгера ни один раз: когда я тренировал Барселону, Баварию, и сейчас в Премьер-лиге. Я хорошо понимаю, в каком положении он оказался.

Все тренера иногда оказываются в таких ситуациях. Он знает, как нужно исправлять это. У него огромный опыт. Он отлично знает клуб, своих игроков и АПЛ. Я уверен, что он принимает правильные решения для всех - для клуба, для него, для игроков“, - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, Арсен Венгер может покинуть Арсенал в конце сезона.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Арсен Венгер, Арсенал, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь