Защитник Эвертона, арендованный у Ман Сити, успешно перенес операцию

Защитник Эльяким Мангала сделал операцию на правой ноге.

Эвертон в последний день зимнего трансферного окна арендовал у Манчестер Сити защитника Эльякима Мангала до конца сезона.

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В матче 27-го тура чемпионата Англии против Кристал Пэлас, который состоялся 10 февраля, футболист получил повреждение. В среду, 28 февраля, игроку сделали операцию, которая прошла успешно.

"Операция прошла успешно. А теперь давайте приступим к работе, чтобы вернуться еще сильнее. Почему мы падаем? Чтобы научиться подбирать себя", - написал Мангала на своей страничке в Instagram.

На данный момент не известно, как долго Мангала будет восстанавливаться после операции, однако его появление на поле в текущем сезоне маловероятно.

Ранее сообщалось, что форварду ПСЖ Неймару сделают операцию на этой неделе.

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