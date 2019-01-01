Наставник Тоттенхэма сомневается, что зимний перерыв в АПЛ принесет пользу

Маурисио Почеттино не столь радужно встретил новость о введении зимнего перерыва в АПЛ.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино дал свои комментарии относительно того, что с сезона 2019/20 в чемпионате Англии появится зимний перерыв.

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"Премьер-лига - это Премьер-лига, и наш чемпионат отличается от всех остальных. Для АПЛ важно сохранить ту динамику, которая существует на данный момент. Я не знаю, как будет работать это нововведение, нужно получить больше информации. Думаю, что пауза у нас будет отличаться от зимнего перерыва в Испании, Италии, Франции, Германии.

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Это Англия, и здесь нельзя прекратить играть даже на Рождество или Новый год, для меня это вопрос культуры. Как мне кажется, зимой в Англии самый лучший период для игры в футбол. А вот, например, в Испании фанаты не очень обрадуются, если команды будут играть в этот период.

Я не уверен, что эта идея сработает. Но посмотрим, как это будет выглядеть", - приводит слова Почеттино ESPN GB.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм хочет пролить контракт с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Отмечалось, что Почеттино может занять место Зинедина Зидана в Реале.

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