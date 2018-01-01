Венгер может покинуть Арсенал в конце сезона - СМИ

В Англии опубликовали список возможных кандидатов на должность Арсена Венгера в Арсенале.

Руководство Арсенала недовольно нынешними показателями команды и раздумывает о том, чтобы в конце сезона попрощаться с главным тренером Арсеном Венгером.

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Как сообщает The Telegraph, окончательное решение по поводу будущего специалиста будет принято в конце сезона на встрече с владельцами, однако уже имеется список возможных кандидатов на эту должность.

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Среди преемников Венгера издание называет тренера Монако Леонарду Жардима, наставника сборной Германии Йоахима Лева, коуча Селтика Брендана Роджерса, главного тренера Шахтера Паулу Фонсеку, экс-тренера Баварии Карло Анчелотти, а также двух бывших легендарных игроков "канониров" – Тьерри Анри и Микеля Артету.

Ранее сообщалось, что в СМИ был опубликован список кандидатов на должность Антонио Конте в Челси.

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